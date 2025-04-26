В «Хамасе» заявили о планах добиваться пятилетнего перемирия в Газе

26 апреля делегация «Хамас» проводит в Каире переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщил ранее AFP высокопоставленный представитель палестинской группировки. Ранее движение отклонило последнее предложение Израиля об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. В «Хамасе» заявили, что не примут «частичного» соглашения о прекращении огня и призвали к «всеобъемлющей» сделке.