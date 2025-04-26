В «Хамасе» заявили о планах добиваться пятилетнего перемирия в Газе
Палестинское движение «Хамас» намерено добиваться пятилетнего перемирия в секторе Газа, передает AFP со ссылкой на неназванного представителя организации.
«Хамас» готов к обмену пленными в рамках единой операции и к пятилетнему перемирию», – приводит агентство слова представителя.
Представитель организации заявил о готовности освободить всех заложников в рамках соглашения о прекращении войны в Газе, пишет также AFP в X.
26 апреля делегация «Хамас» проводит в Каире переговоры о прекращении огня в секторе Газа, сообщил ранее AFP высокопоставленный представитель палестинской группировки. Ранее движение отклонило последнее предложение Израиля об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. В «Хамасе» заявили, что не примут «частичного» соглашения о прекращении огня и призвали к «всеобъемлющей» сделке.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.