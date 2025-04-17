«Хамас» готов начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа
Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность начать переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Об этом заявил глава движения в анклаве Халиль аль-Хайя. Его выступление транслировали местные телеканалы.
«Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех [израильских] заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение войны и полный вывод войск оккупации», – сказал он (цитата по «РИА Новости).
16 апреля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что около 30% территории сектора Газа за месяц боевых действий вошли в состав израильской зоны безопасности.
После двухмесячного перемирия 18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились. ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе.