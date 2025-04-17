«Хамас» готов начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа

После двухмесячного перемирия 18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились. ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.