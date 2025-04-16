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/ Политика

ЦАХАЛ заявила об установлении контроля над 30% сектора Газа за месяц

Ведомости

Около 30% территории сектора Газа за месяц боевых действий вошли в состав израильской зоны безопасности. Об этом сообщается в опубликованной сводке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках операции Армия обороны Израиля установила полный оперативный контроль над несколькими ключевыми районами и маршрутами по всему сектору Газа», – говорится в сообщении.

13 апреля стало известно, что за 48 часов израильская армия нанесла удары по 90 объектам, связанным с радикальными группировками в секторе Газа. А 16 апреля самолет ВВС Израиля из-за неисправности сбросил бомбу на свою территорию на границе.

18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились после двухмесячного перемирия. ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.

Обострение же конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе. Согласно данным минздрава анклава на 16 апреля, она уже привела к гибели 51 025 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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