ЦАХАЛ заявила об установлении контроля над 30% сектора Газа за месяц
Около 30% территории сектора Газа за месяц боевых действий вошли в состав израильской зоны безопасности. Об этом сообщается в опубликованной сводке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В рамках операции Армия обороны Израиля установила полный оперативный контроль над несколькими ключевыми районами и маршрутами по всему сектору Газа», – говорится в сообщении.
13 апреля стало известно, что за 48 часов израильская армия нанесла удары по 90 объектам, связанным с радикальными группировками в секторе Газа. А 16 апреля самолет ВВС Израиля из-за неисправности сбросил бомбу на свою территорию на границе.
18 марта боевые действия между Израилем и движением «Хамас» возобновились после двухмесячного перемирия. ЦАХАЛ возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснял, что приказ о возобновлении операции был отдан после того, как палестинская группировка отказалась внести изменения в условия соглашения о прекращении огня.
Обострение же конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе. Согласно данным минздрава анклава на 16 апреля, она уже привела к гибели 51 025 человек.