ЦАХАЛ заявила об установлении контроля над 30% сектора Газа за месяц

Обострение же конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после масштабной атаки «Хамаса» на южные районы Израиля, в ходе которой были захвачены заложники. В ответ израильская армия начала военную операцию в Газе. Согласно данным минздрава анклава на 16 апреля, она уже привела к гибели 51 025 человек.