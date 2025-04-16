Самолет ВВС Израиля из-за неисправности сбросил бомбу на свою территорию

В мае 2024 г. израильский истребитель случайно сбросил бомбу на общину Ятед, которая соседствует с Нир-Ицхаком. Боеприпас не взорвался, его забрали представители ЦАХАЛ. Месяц спустя снаряд израильского танка, выпущенный в южной части Газы, отклонился от цели и упал вблизи пограничного ограждения. В результате осколками был поврежден автомобиль на юге Израиля.