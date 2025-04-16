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Самолет ВВС Израиля из-за неисправности сбросил бомбу на свою территорию

Ведомости

Истребитель ВВС Израиля сбросил бомбу вблизи израильской общины на границе с сектором Газа из-за «технической неисправности». Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад с истребителя ЦАХАЛа, направлявшегося на задание в сектор Газа, упал боеприпас. Боеприпас упал на открытой местности в районе Нир-Ицхака из-за технической неисправности», – сообщили израильские военные.

По словам военных, в результате падения бомбы никто не пострадал, инцидент сейчас изучается.

Представитель Нир-Ицхака сказал, что бомба упала в районе фермы деревни. Кибуц находится в контакте с военными и ожидает тщательного расследования, сказал он.

В мае 2024 г. израильский истребитель случайно сбросил бомбу на общину Ятед, которая соседствует с Нир-Ицхаком. Боеприпас не взорвался, его забрали представители ЦАХАЛ. Месяц спустя снаряд израильского танка, выпущенный в южной части Газы, отклонился от цели и упал вблизи пограничного ограждения. В результате осколками был поврежден автомобиль на юге Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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