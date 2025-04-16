Самолет ВВС Израиля из-за неисправности сбросил бомбу на свою территорию
Истребитель ВВС Израиля сбросил бомбу вблизи израильской общины на границе с сектором Газа из-за «технической неисправности». Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад с истребителя ЦАХАЛа, направлявшегося на задание в сектор Газа, упал боеприпас. Боеприпас упал на открытой местности в районе Нир-Ицхака из-за технической неисправности», – сообщили израильские военные.
По словам военных, в результате падения бомбы никто не пострадал, инцидент сейчас изучается.
Представитель Нир-Ицхака сказал, что бомба упала в районе фермы деревни. Кибуц находится в контакте с военными и ожидает тщательного расследования, сказал он.
В мае 2024 г. израильский истребитель случайно сбросил бомбу на общину Ятед, которая соседствует с Нир-Ицхаком. Боеприпас не взорвался, его забрали представители ЦАХАЛ. Месяц спустя снаряд израильского танка, выпущенный в южной части Газы, отклонился от цели и упал вблизи пограничного ограждения. В результате осколками был поврежден автомобиль на юге Израиля.