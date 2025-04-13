Газета
Телеграм
/ Политика

Армия Израиля за 48 часов ударила по 90 объектам радикалов в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 90 военным объектам радикалов в секторе Газа за последние 48 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.

На севере анклава ЦАХАЛ ударила по объектам инфраструктуры радикалов и туннелям. В ходе удара были ликвидированы несколько боевиков, которые пытались установить взрывное устройство.

Израильские военные также нанесли удар по командно-контрольному центру радикалов, расположенному в районе Дарадж-Туффа в Газе. В районах Телль-эс-Султан и Эш-Шабура военнослужащие уничтожили оружие, объекты радикалов и туннели.

18 марта, спустя почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», бои в секторе Газа возобновились. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пояснил, что он отдал приказ о возобновлении авиаударов по анклаву после того, как группировка отказалась модифицировать сделку о прекращении огня.

2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширит операции в Газе для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий для создания буферной зоны. В тот же день Нетаньяху сообщил, что израильские военные установили контроль над дополнительной территорией на юге анклава.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных