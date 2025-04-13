Армия Израиля за 48 часов ударила по 90 объектам радикалов в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 90 военным объектам радикалов в секторе Газа за последние 48 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале армии.
На севере анклава ЦАХАЛ ударила по объектам инфраструктуры радикалов и туннелям. В ходе удара были ликвидированы несколько боевиков, которые пытались установить взрывное устройство.
Израильские военные также нанесли удар по командно-контрольному центру радикалов, расположенному в районе Дарадж-Туффа в Газе. В районах Телль-эс-Султан и Эш-Шабура военнослужащие уничтожили оружие, объекты радикалов и туннели.
18 марта, спустя почти два месяца после объявления перемирия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», бои в секторе Газа возобновились. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пояснил, что он отдал приказ о возобновлении авиаударов по анклаву после того, как группировка отказалась модифицировать сделку о прекращении огня.
2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширит операции в Газе для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий для создания буферной зоны. В тот же день Нетаньяху сообщил, что израильские военные установили контроль над дополнительной территорией на юге анклава.