Армия Израиля за 48 часов ударила по 90 объектам радикалов в секторе Газа

2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ расширит операции в Газе для зачистки анклава от боевиков и их инфраструктуры, а также захвата территорий для создания буферной зоны. В тот же день Нетаньяху сообщил, что израильские военные установили контроль над дополнительной территорией на юге анклава.