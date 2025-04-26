Делегация «Хамаса» прибыла в Каир на переговоры по Газе

В «Хамасе» уточнили, что соглашение об этом также должно включать полный вывод израильских военных из сектора Газа и реконструкцию анклава. Планируется, что в ходе переговоров делегация группировки также укажет на необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в Газу.