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Делегация «Хамаса» прибыла в Каир на переговоры по Газе

Ведомости

Делегация радикальной палестинской группировки «Хамас» прибыла утром в Каир, чтобы обсудить с египетскими официальными лицами прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

В «Хамасе» уточнили, что соглашение об этом также должно включать полный вывод израильских военных из сектора Газа и реконструкцию анклава. Планируется, что в ходе переговоров делегация группировки также укажет на необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в Газу.

26 апреля AFP со ссылкой на неназванного представителя «Хамаса» пишет, что группировка собирается добиваться пятилетнего перемирия в Газе. Он также сообщил о готовности освободить всех пленных в рамках сделки о прекращении войны в анклаве.

Ранее группировка отклонила последнее предложение Израиля об освобождении заложников и заявила, что не примет «частичного» соглашения о прекращении огня, призвав к «всеобъемлющей» сделке.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. после масштабной атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля, во время которой были убиты мирные израильские граждане и захвачены заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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