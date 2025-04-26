Делегация «Хамаса» прибыла в Каир на переговоры по Газе
Делегация радикальной палестинской группировки «Хамас» прибыла утром в Каир, чтобы обсудить с египетскими официальными лицами прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
В «Хамасе» уточнили, что соглашение об этом также должно включать полный вывод израильских военных из сектора Газа и реконструкцию анклава. Планируется, что в ходе переговоров делегация группировки также укажет на необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в Газу.
26 апреля AFP со ссылкой на неназванного представителя «Хамаса» пишет, что группировка собирается добиваться пятилетнего перемирия в Газе. Он также сообщил о готовности освободить всех пленных в рамках сделки о прекращении войны в анклаве.
Ранее группировка отклонила последнее предложение Израиля об освобождении заложников и заявила, что не примет «частичного» соглашения о прекращении огня, призвав к «всеобъемлющей» сделке.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г. после масштабной атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля, во время которой были убиты мирные израильские граждане и захвачены заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа.