NBC: поведение министра обороны США Пита Хегсета стало непредсказуемым

По словам источников, Хегсет пытается сохранить свою должность, и его поведение стало «непредсказуемым». Он часто напоминает сотрудникам, что не может допустить своего увольнения. Работавшие с ним люди описывают его как сложного и раздражительного человека и рассказывают, что он ругает и кричит на сотрудников.