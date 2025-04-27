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NBC: поведение министра обороны США Пита Хегсета стало непредсказуемым

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет хочет, чтобы американский президент Дональд Трамп видел в нем борца и все больше уделяет внимания публичным выступлениям и появлениям на телевидении. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, Хегсет пытается сохранить свою должность, и его поведение стало «непредсказуемым». Он часто напоминает сотрудникам, что не может допустить своего увольнения. Работавшие с ним люди описывают его как сложного и раздражительного человека и рассказывают, что он ругает и кричит на сотрудников. 

20 апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет разместил данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal. В этом чате были его жена, брат и личный адвокат. Собеседники издания уточнили, что сведения включали расписание полетов истребителей, нацеленных на хуситов. Данные обсуждались в закрытом чате высокопоставленных представителей администрации США, куда случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что публикация The New York Times не соответствует действительности. По его словам, издание и «все остальные фейковые новости, повторяющие этот мусор», использовали «жалобы недовольных бывших сотрудников» в качестве единственного источника материала. Собеседники газеты были уволены и, как предположил Парнелл, «имели мотив саботировать планы министра и президента». Он уточнил, что в чате Signal не было никакой секретной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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