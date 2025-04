NBC: поведение министра обороны США Пита Хегсета стало непредсказуемым

20 апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет разместил данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal. В этом чате были его жена, брат и личный адвокат. Собеседники издания уточнили, что сведения включали расписание полетов истребителей, нацеленных на хуситов. Данные обсуждались в закрытом чате высокопоставленных представителей администрации США, куда случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.