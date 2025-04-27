NBC: поведение министра обороны США Пита Хегсета стало непредсказуемым
Министр обороны США Пит Хегсет хочет, чтобы американский президент Дональд Трамп видел в нем борца и все больше уделяет внимания публичным выступлениям и появлениям на телевидении. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам источников, Хегсет пытается сохранить свою должность, и его поведение стало «непредсказуемым». Он часто напоминает сотрудникам, что не может допустить своего увольнения. Работавшие с ним люди описывают его как сложного и раздражительного человека и рассказывают, что он ругает и кричит на сотрудников.
20 апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет разместил данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal. В этом чате были его жена, брат и личный адвокат. Собеседники издания уточнили, что сведения включали расписание полетов истребителей, нацеленных на хуситов. Данные обсуждались в закрытом чате высокопоставленных представителей администрации США, куда случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что публикация The New York Times не соответствует действительности. По его словам, издание и «все остальные фейковые новости, повторяющие этот мусор», использовали «жалобы недовольных бывших сотрудников» в качестве единственного источника материала. Собеседники газеты были уволены и, как предположил Парнелл, «имели мотив саботировать планы министра и президента». Он уточнил, что в чате Signal не было никакой секретной информации.