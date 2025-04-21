Пентагон опроверг сообщения СМИ об утечке данных в чат с родственниками Хегсета

Публикация The New York Times (NYT) о том, что глава минобороны США Пит Хегсет отправил данные о планируемых ударах на Йемен в чат в мессенджере Signal, в который были включены его супруга и брат, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, опубликованном в соцсети X.