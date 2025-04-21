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Пентагон опроверг сообщения СМИ об утечке данных в чат с родственниками Хегсета

Ведомости

Публикация The New York Times (NYT) о том, что глава минобороны США Пит Хегсет отправил данные о планируемых ударах на Йемен в чат в мессенджере Signal, в который были включены его супруга и брат, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, опубликованном в соцсети X.

По его словам, NYT и «все остальные фейковые новости, повторяющие этот мусор», использовали «жалобы недовольных бывших сотрудников» в качестве единственного источника для своего материала. Парнелл заявил, что собеседники издания были уволены на этой неделе и, как он предположил, «имели мотив саботировать планы министра и президента».

«В чате Signal не было никакой секретной информации, как бы они ни пытались это представить», – подчеркнул он.

Парнелл считает, что СМИ, «ненавидящие» президента США Дональда Трампа, продолжают «одержимо уничтожать всех», кто его поддерживает.

20 апреля NYT со ссылкой на источники писала, что 15 марта Хегсет разместил подробные данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат. По словам собеседников издания, сведения включали расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов в Йемене.

24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг заявлял, что его случайно добавили в закрытый чат высокопоставленных представителей американской администрации в Signal, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. По его словам,15 марта аккаунт Хегсета сообщил о точном времени начала ударов, которое совпало с первыми сообщениями об атаках в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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