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В Пентагоне начали проверку в связи с утечкой данных в Signal

Ведомости

Аппарат генерального инспектора Пентагона США инициировал проверку по факту возможной утечки засекреченной информации через мессенджер Signal. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности генинспектора Стивена Стеббинса, адресованном главе Пентагона Питу Хегсету, пишет ТАСС.

Цель проверки заключается в необходимости установить, соблюдали ли министр обороны и другие сотрудники министерства регламенты, касающиеся использования коммерческих приложений для рабочих коммуникаций. Кроме того, будет дана оценка соблюдению норм хранения и обращения с конфиденциальной информацией.

Проверка начата по запросу сенаторов-республиканца Роджера Уикера и демократа Джека Рида, членов комитета по делам вооружённых сил. Они выразили обеспокоенность тем, что в переписке в Signal могли фигурировать материалы, имеющие гриф секретности.

24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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