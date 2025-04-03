В Пентагоне начали проверку в связи с утечкой данных в Signal
Аппарат генерального инспектора Пентагона США инициировал проверку по факту возможной утечки засекреченной информации через мессенджер Signal. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности генинспектора Стивена Стеббинса, адресованном главе Пентагона Питу Хегсету, пишет ТАСС.
Цель проверки заключается в необходимости установить, соблюдали ли министр обороны и другие сотрудники министерства регламенты, касающиеся использования коммерческих приложений для рабочих коммуникаций. Кроме того, будет дана оценка соблюдению норм хранения и обращения с конфиденциальной информацией.
Проверка начата по запросу сенаторов-республиканца Роджера Уикера и демократа Джека Рида, членов комитета по делам вооружённых сил. Они выразили обеспокоенность тем, что в переписке в Signal могли фигурировать материалы, имеющие гриф секретности.
24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.