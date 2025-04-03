В Пентагоне начали проверку в связи с утечкой данных в Signal

24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что был случайно добавлен в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, в котором обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. 11 марта журналист получил запрос от пользователя, представившегося Уолтцем, а через два дня журналисту пришло уведомление о включении в чат.