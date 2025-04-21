NYT: Хегсет отправил данные о планах по атакам на Йемен в чат с женой и братом

Собеседники NYT отмечают, что изначально Хегсет создал отдельную группу Signal для обсуждения рутинной административной информации или планирования. Обычно он не использовал чат для обсуждения секретных военных операций и не приглашал в него других чиновников из правительства. Источники сообщили, что он поделился сведениями о бомбардировках в Йемене в чате Defense | Team Huddle примерно в то же время, когда публиковал те же данные в группе, в которую входили высокопоставленные чиновники США и The Atlantic.