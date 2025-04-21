NYT: Хегсет отправил данные о планах по атакам на Йемен в чат с женой и братом
Министр обороны США Пит Хегсет опубликовал подробные данные о предстоящих ударах в Йемене в частном чате в мессенджере Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника.
Уточняется, что информация была отправлена 15 марта. По данным собеседников NYT, данные включали расписание полетов истребителей F/A-18 Hornet, нацеленных на хуситов в Йемене.
«… по сути, те же планы атак, которыми он поделился в отдельном чате Signal в тот же день, ошибочно включив в него редактора The Atlantic», – отмечает издание.
Новый чат был создан самим Хегсетом. По словам источников, в январе, перед утверждением его на пост главы Пентагона, в этом чате участвовали жена Хегсета и еще около 12 человек из его личного и профессионального окружения. Чат назывался Defense | Team Huddle. Для доступа к чату Signal Хегсет использовал свой личный, а не правительственный телефон.
Собеседники NYT отмечают, что изначально Хегсет создал отдельную группу Signal для обсуждения рутинной административной информации или планирования. Обычно он не использовал чат для обсуждения секретных военных операций и не приглашал в него других чиновников из правительства. Источники сообщили, что он поделился сведениями о бомбардировках в Йемене в чате Defense | Team Huddle примерно в то же время, когда публиковал те же данные в группе, в которую входили высокопоставленные чиновники США и The Atlantic.
24 марта журналист The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США в Signal, где обсуждались авиаудары по хуситам в Йемене. По его словам,15 марта аккаунт Хегсета анонсировал точное время начала ударов – оно совпало с первыми сообщениями о бомбардировках в соцсетях.
В начале апреля аппарат генерального инспектора Пентагона инициировал проверку по факту возможной утечки засекреченной информации через мессенджер Signal. Цель проверки – выяснить, соблюдали ли министр обороны и другие сотрудники ведомства регламенты, касающиеся использования коммерческих приложений для рабочих коммуникаций. Будет также дана оценка соблюдению норм хранения и обращения с конфиденциальной информацией.