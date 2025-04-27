Медведев: армия РФ после освобождения Курской области продолжает громить ВСУ
После освобождения территорий Курской области от украинских сил российские военнослужащие продолжают разгром противника и на других направлениях, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны подтвердило, что ВС РФ завершили разгром украинских сил в регионе. По данным ведомства, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. С тех пор в регионе велись боевые действия. В области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.