Минобороны: ВС России завершили разгром украинских сил в Курской области
Вооруженные силы России (ВС РФ) завершили разгром сил противника в Курской области, остатки подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) выдавлены за пределы госграницы, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«Вооруженные силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области», – говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили село Горналь – последний населенный пункт региона, который находился под контролем украинских сил.
Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы, добавили в оборонном ведомстве.
Сейчас в освобожденных районах Курской области выявляют «одиночных военнослужащих» ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Российские военнослужащие также помогают местным органам власти в восстановлении мирной жизни, инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.