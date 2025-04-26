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Минобороны: ВС России завершили разгром украинских сил в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России (ВС РФ) завершили разгром сил противника в Курской области, остатки подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) выдавлены за пределы госграницы, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области», – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили село Горналь – последний населенный пункт региона, который находился под контролем украинских сил.

Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы, добавили в оборонном ведомстве.

Сейчас в освобожденных районах Курской области выявляют «одиночных военнослужащих» ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Российские военнослужащие также помогают местным органам власти в восстановлении мирной жизни, инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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