Минобороны: ВС России завершили разгром украинских сил в Курской области

Сейчас в освобожденных районах Курской области выявляют «одиночных военнослужащих» ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Российские военнослужащие также помогают местным органам власти в восстановлении мирной жизни, инженерные подразделения проводят сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов, рассказали в Минобороны.