Путин поручил направить спасателей МЧС для тушения пожара в порту в Иране
Президент РФ Владимир Путин объявил об отправке бортов МЧС в Иран для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщили в российском посольстве в Исламской Республике.
Решение принято в ответ на обращение иранских партнеров, уточняется в сообщении.
«Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни», – добавили в диппредставительстве.
В МЧС сообщили, что по поручению Путина глава ведомства Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.
Днем 26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Он полностью разрушил административное здание. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. По последним данным, пострадали 1139 человек, погибли 18 человек.
Утром 27 апреля на сайте Кремля было опубликовано послание с соболезнованиями верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с инцидентом.