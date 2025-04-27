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Путин поручил направить спасателей МЧС для тушения пожара в порту в Иране

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин объявил об отправке бортов МЧС в Иран для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщили в российском посольстве в Исламской Республике.

Решение принято в ответ на обращение иранских партнеров, уточняется в сообщении. 

«Желаем нашим спасателям вместе с иранскими коллегами обуздать пламя и спасти этот стратегически важный для экономики Ирана порт и человеческие жизни», – добавили в диппредставительстве.

В МЧС сообщили, что по поручению Путина глава ведомства Александр Куренков распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета: амфибию Бе-200ЧС и Ил-76.

Днем 26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Он полностью разрушил административное здание. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. По последним данным, пострадали 1139 человек, погибли 18 человек.

Утром 27 апреля на сайте Кремля было опубликовано послание с соболезнованиями верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с инцидентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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