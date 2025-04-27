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Путин выразил соболезнования руководству Ирана после взрыва в порту Шахид-Раджаи

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Россия, отметил Путин, готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва.

Мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи произошел днем 26 апреля. Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари заявил, что детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. По последним данным, пострадали 1139 человек. Погибшими были признаны 18 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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