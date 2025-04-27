Путин выразил соболезнования руководству Ирана после взрыва в порту Шахид-Раджаи

Мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи произошел днем 26 апреля. Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари заявил, что детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. По последним данным, пострадали 1139 человек. Погибшими были признаны 18 человек.