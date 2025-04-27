Путин выразил соболезнования руководству Ирана после взрыва в порту Шахид-Раджаи
Президент России Владимир Путин направил верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Россия, отметил Путин, готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва.
Мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи произошел днем 26 апреля. Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари заявил, что детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. По последним данным, пострадали 1139 человек. Погибшими были признаны 18 человек.