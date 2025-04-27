Axios: США тайно работают над восстановлением отношений с Северной Кореей
Вашингтон тайно консультируется по вопросу восстановления отношений с КНДР, передает Axios со ссылкой на источники.
Портал пишет, что администрация президента США Дональда Трампа «втайне» проводит обсуждения с экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Пхеньяном.
«Северная Корея пока занимает сравнительно низкое место в списке приоритетов Трампа, однако новейшая ядерная держава в мире редко остается надолго вне международной повестки дня», – говорится в материале.
Высокопоставленный американский чиновник рассказал Axios, что за последние четыре года «многое изменилось» и США оценивают потенциальные пути взаимодействия. В частности, рассматривается новая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
В феврале Трамп пообещал возобновить контакты с Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что считает хорошие отношения с северокорейским лидером «очень большим преимуществом для всех».
Трамп в ходе своего президентства 2017–2021 гг. провел три встречи с Кимом – в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей. В июне 2019 г. Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США. Стороны обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия, а также полное снятие санкций США. Переговоры не принесли конкретных результатов.