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Axios: США тайно работают над восстановлением отношений с Северной Кореей

Ведомости

Вашингтон тайно консультируется по вопросу восстановления отношений с КНДР, передает Axios со ссылкой на источники.

Портал пишет, что администрация президента США Дональда Трампа «втайне» проводит обсуждения с экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с Пхеньяном.

«Северная Корея пока занимает сравнительно низкое место в списке приоритетов Трампа, однако новейшая ядерная держава в мире редко остается надолго вне международной повестки дня», – говорится в материале.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал Axios, что за последние четыре года «многое изменилось» и США оценивают потенциальные пути взаимодействия. В частности, рассматривается новая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США. Фотографии
Президент США Дональд Трамп 30 июня прибыл в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей. По его словам, поездка была запланирована несколько месяцев назад
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Президент США Дональд Трамп 30 июня прибыл в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей. По его словам, поездка была запланирована несколько месяцев назад / Kevin Lamarque / REUTERS

В феврале Трамп пообещал возобновить контакты с Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что считает хорошие отношения с северокорейским лидером «очень большим преимуществом для всех».

Трамп в ходе своего президентства 2017–2021 гг. провел три встречи с Кимом – в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей. В июне 2019 г. Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США. Стороны обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия, а также полное снятие санкций США. Переговоры не принесли конкретных результатов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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