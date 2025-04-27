Axios: США тайно работают над восстановлением отношений с Северной Кореей

Трамп в ходе своего президентства 2017–2021 гг. провел три встречи с Кимом – в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей. В июне 2019 г. Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США. Стороны обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия, а также полное снятие санкций США. Переговоры не принесли конкретных результатов.