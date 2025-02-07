Трамп пообещал возобновить контакты с Ким Чен Ыном
США будут стремиться к возобновлению контактов с Северной Кореей и ее лидером Ким Чен Ыном, заявил американский президент Дональд Трамп, передает корреспондент «Ведомостей».
«У нас будут отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном», – сказал Трамп на совместной с премьер-министром Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме. – Я хорошо с ним ладил, как вы знаете. Я думаю, что я остановил войну. Думаю, если бы я не выиграл те выборы, ситуация была бы очень плохой, но я выиграл, и у нас были хорошие отношения».
Трамп подчеркнул, что считает хорошие отношения с северокорейским лидером «очень большим преимуществом для всех».
«Я ладил с ним, он ладил со мной. Это хорошая вещь, а не плохая», – добавил он. – «Если я могу наладить отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где возникают трудности, я думаю, что это огромное преимущество для мира, а не только для Соединенных Штатов».
Во время своего президентства в 2017–2021 гг. Трамп провел три встречи с Кимом в Сингапуре, Ханое и на границе с Кореей.
18 ноября 2024 г. Ким призвал северокорейских военных обеспечить готовность к войне. Северокорейский лидер заявил об угрожающем характере военной конфронтации с США и Южной Кореей, которые создали «наиболее напряженную в истории обстановку» на Корейском полуострове, проводя регулярные военные учения.