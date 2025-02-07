Трамп пообещал возобновить контакты с Ким Чен Ыном

«У нас будут отношения с Северной Кореей и с Ким Чен Ыном», – сказал Трамп на совместной с премьер-министром Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме. – Я хорошо с ним ладил, как вы знаете. Я думаю, что я остановил войну. Думаю, если бы я не выиграл те выборы, ситуация была бы очень плохой, но я выиграл, и у нас были хорошие отношения».