В середине апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями для тех, кто отправится в Москву на торжества к юбилею Победы. По ее словам, Евросоюз требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после этого заявил, что Каллас нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.