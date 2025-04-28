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Министр обороны Индонезии приедет на парад Победы в Москву

Ведомости

Глава минобороны Индонезии Шафри Шамсуддин примет участие в параде Победы в Москве. Об этом заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов на брифинге.

«У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», – сказал Толченов (цитата по «РИА Новости»).

На параде Победы в Москве будут свыше 20 глав государств и правительств. Ожидается, что 9 мая в столице РФ будут находиться лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Абхазии Бадра Гунба и др.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль назовет всех иностранных лидеров, которые будут присутствовать в Москве на праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В середине апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями для тех, кто отправится в Москву на торжества к юбилею Победы. По ее словам, Евросоюз требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после этого заявил, что Каллас нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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