Министр обороны Индонезии приедет на парад Победы в Москву
Глава минобороны Индонезии Шафри Шамсуддин примет участие в параде Победы в Москве. Об этом заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов на брифинге.
«У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», – сказал Толченов (цитата по «РИА Новости»).
На параде Победы в Москве будут свыше 20 глав государств и правительств. Ожидается, что 9 мая в столице РФ будут находиться лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Абхазии Бадра Гунба и др.
27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль назовет всех иностранных лидеров, которые будут присутствовать в Москве на праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В середине апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями для тех, кто отправится в Москву на торжества к юбилею Победы. По ее словам, Евросоюз требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после этого заявил, что Каллас нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.