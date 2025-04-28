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Песков напомнил о готовности России к переговорам без предварительных условий

Ведомости

Россия продолжает спецоперацию на Украине, но страна готова начать переговоры по урегулированию конфликта без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к российской стороне прекратить удары по украинским объектам. По его словам, продолжаются усилия Вашингтона по выводу процесса в мирное русло. Со своей стороны Россия уже неоднократно подтверждала готовность к началу переговорного процесса с Украиной.

25 апреля Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Песков уточнял, что визит Уиткоффа относится к «челночной дипломатии», поскольку он передает послания от Трампа и ответные сообщения от российской стороны. В частности, в беседе со спецпосланником президента США Путин подтвердил готовность Москвы к к возобновлению переговоров с Киевом без предварительных условий.

26 апреля Трамп допустил, что с Россией следует «разбираться по-другому» и вводить против нее вторичные санкции. Рассуждая о конфликте на Украине президент США заявил, что пытается «разгрести беспорядок», который оставили ему бывшие американские лидеры Барак Обама и Джо Байден. При этом, по его мнению, у Москвы «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он заявил, что российские власти якобы не хотят завершения конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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