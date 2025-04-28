Песков напомнил о готовности России к переговорам без предварительных условий

26 апреля Трамп допустил, что с Россией следует «разбираться по-другому» и вводить против нее вторичные санкции. Рассуждая о конфликте на Украине президент США заявил, что пытается «разгрести беспорядок», который оставили ему бывшие американские лидеры Барак Обама и Джо Байден. При этом, по его мнению, у Москвы «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он заявил, что российские власти якобы не хотят завершения конфликта.