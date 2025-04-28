Песков напомнил о готовности России к переговорам без предварительных условий
Россия продолжает спецоперацию на Украине, но страна готова начать переговоры по урегулированию конфликта без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к российской стороне прекратить удары по украинским объектам. По его словам, продолжаются усилия Вашингтона по выводу процесса в мирное русло. Со своей стороны Россия уже неоднократно подтверждала готовность к началу переговорного процесса с Украиной.
25 апреля Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Песков уточнял, что визит Уиткоффа относится к «челночной дипломатии», поскольку он передает послания от Трампа и ответные сообщения от российской стороны. В частности, в беседе со спецпосланником президента США Путин подтвердил готовность Москвы к к возобновлению переговоров с Киевом без предварительных условий.
26 апреля Трамп допустил, что с Россией следует «разбираться по-другому» и вводить против нее вторичные санкции. Рассуждая о конфликте на Украине президент США заявил, что пытается «разгрести беспорядок», который оставили ему бывшие американские лидеры Барак Обама и Джо Байден. При этом, по его мнению, у Москвы «не было причин» наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он заявил, что российские власти якобы не хотят завершения конфликта.