Песков призвал ориентироваться на слова Путина по ситуации в Курской области

26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В тот же день российские силы освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По данным Минобороны РФ, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы государственной границы.