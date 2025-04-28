Песков призвал ориентироваться на слова Путина по ситуации в Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление российского главы Владимира Путина о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о присутствии украинских сил в регионе.
«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальника Генштаба Российской Федерации [Валерия Герасимова]», – заявил на брифинге представитель Кремля.
26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В тот же день российские силы освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По данным Минобороны РФ, остатки подразделений противника были выдавлены за пределы государственной границы.
Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным «Гроза» в докладе Путину говорил, что в Курской области еще остаются разрозненные группы украинских военных. Он пообещал в ближайшее время уничтожить их.