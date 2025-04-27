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Путину доложили об оставшихся в Курской области группах ВСУ

Ведомости

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным «Гроза» в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что в Курской области еще остаются разрозненные группы украинских сил. Их разговор показал «Первый канал».

Комбриг сообщил, что российские военные закрепились на улицах села Горналь. Населенный пункт был освобожден от вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля.

«Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево», – сказал комбриг Путину. 

Он пообещал также, что в ближайшее время все разрозненные группы противника и одиночные военнослужащие будут уничтожены.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Минобороны РФ сообщило, что остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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