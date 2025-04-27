Путину доложили об оставшихся в Курской области группах ВСУ
Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным «Гроза» в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что в Курской области еще остаются разрозненные группы украинских сил. Их разговор показал «Первый канал».
Комбриг сообщил, что российские военные закрепились на улицах села Горналь. Населенный пункт был освобожден от вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля.
«Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево», – сказал комбриг Путину.
Он пообещал также, что в ближайшее время все разрозненные группы противника и одиночные военнослужащие будут уничтожены.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Минобороны РФ сообщило, что остатки подразделений противника были выдавлены за пределы госграницы.