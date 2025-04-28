Кремль: России и США удалось разблокировать двусторонние отношения

Кремль: России и США удалось разблокировать двусторонние отношенияНесмотря на успехи, существуют и неразрешенные вопросы, считают российские власти
Российской и американской сторонам удалось разблокировать двусторонние отношения, усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что, несмотря на успехи в переговорах, существуют и еще неразрешенные вопросы. В частности, решение первопричин данного конфликта. По мнению пресс-секретаря главы государства, без этого невозможно обеспечить интересы РФ. Он назвал это «очень сложной субстанцией», которая состоит из большого числа нюансов, поэтому здесь невозможен поверхностный подход.
25 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась около трех часов. Песков говорил, что его визит относится к «челночной дипломатии», так как он приезжает с посланиями от президента США Дональда Трампа и уезжает с ответными сообщениями. По его мнению, в личной беседе проще изложить нюансы. В частности, в ходе разговора Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.