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Кремль: России и США удалось разблокировать двусторонние отношения

Несмотря на успехи, существуют и неразрешенные вопросы, считают российские власти
Ведомости

Российской и американской сторонам удалось разблокировать двусторонние отношения, усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, несмотря на успехи в переговорах, существуют и еще неразрешенные вопросы. В частности, решение первопричин данного конфликта. По мнению пресс-секретаря главы государства, без этого невозможно обеспечить интересы РФ. Он назвал это «очень сложной субстанцией», которая состоит из большого числа нюансов, поэтому здесь невозможен поверхностный подход.

25 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась около трех часов. Песков говорил, что его визит относится к «челночной дипломатии», так как он приезжает с посланиями от президента США Дональда Трампа и уезжает с ответными сообщениями. По его мнению, в личной беседе проще изложить нюансы. В частности, в ходе разговора Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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