Кремль: России и США удалось разблокировать двусторонние отношения

25 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Встреча продлилась около трех часов. Песков говорил, что его визит относится к «челночной дипломатии», так как он приезжает с посланиями от президента США Дональда Трампа и уезжает с ответными сообщениями. По его мнению, в личной беседе проще изложить нюансы. В частности, в ходе разговора Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.