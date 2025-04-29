Патрушев: Одесса не имеет ничего общего с действующей в Киеве властью

На вопрос о том, претендует ли Москва на украинские порты и намерена ли поднять эту тему в процессе урегулирования, Патрушев подчеркнул, что Россия с уважением относится к волеизъявлению народа. По его словам, жители украинских регионов, включая причерноморские, сами должны определять свое будущее.