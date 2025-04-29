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Патрушев: Одесса не имеет ничего общего с действующей в Киеве властью

Ведомости

У подавляющего большинства жителей Одессы нет ничего общего с действующей украинской властью, заявил ТАСС помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

На вопрос о том, претендует ли Москва на украинские порты и намерена ли поднять эту тему в процессе урегулирования, Патрушев подчеркнул, что Россия с уважением относится к волеизъявлению народа. По его словам, жители украинских регионов, включая причерноморские, сами должны определять свое будущее.

«И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – отметил Патрушев.

Помощник президента РФ также обратил внимание, что Одессу основала императрица Екатерина II, после чего город более 200 лет был форпостом России на Черном море.

В октябре 2023 г. президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал Одессу русским и «чуть-чуть» еврейским городом. По словам российского лидера, Одесса может быть «и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов». В январе 2024 г. глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял в интервью «РИА Новости», что Одесса и Николаев – русские города, и российские силы должны установить над ними контроль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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