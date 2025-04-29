Патрушев: Одесса не имеет ничего общего с действующей в Киеве властью
У подавляющего большинства жителей Одессы нет ничего общего с действующей украинской властью, заявил ТАСС помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
На вопрос о том, претендует ли Москва на украинские порты и намерена ли поднять эту тему в процессе урегулирования, Патрушев подчеркнул, что Россия с уважением относится к волеизъявлению народа. По его словам, жители украинских регионов, включая причерноморские, сами должны определять свое будущее.
«И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – отметил Патрушев.
Помощник президента РФ также обратил внимание, что Одессу основала императрица Екатерина II, после чего город более 200 лет был форпостом России на Черном море.
В октябре 2023 г. президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал Одессу русским и «чуть-чуть» еврейским городом. По словам российского лидера, Одесса может быть «и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов». В январе 2024 г. глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял в интервью «РИА Новости», что Одесса и Николаев – русские города, и российские силы должны установить над ними контроль.