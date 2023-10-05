Путин назвал Одессу русским и «чуть-чуть» еврейским городом
Одесса является русским и «чуть-чуть» еврейским городом, заявил президент России Владимир Путин.
«Одесса – это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский», – сказал он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
На прошлогодней пленарной сессии «Валдая» президент отмечал, что украинский город Одесса может быть «и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов». Тогда он вновь подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом.
Ранее Путин согласился с утверждением, что цивилизацией являются не территории, а люди. Он уточнил, действия России на Донбассе и Украине продиктованы защитой населения.