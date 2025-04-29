Картаполов допустил использование военных из КНДР на новых участках фронта

Россия и КНДР ратифицировали договор о стратегическом партнерстве в ноябре 2024 г. Согласно нему, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, не заключать с другими странами соглашений, противоречащим интересам одной из них, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.