Картаполов допустил использование военных из КНДР на новых участках фронта
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не стал исключать возможное участие северокорейских военнослужащих в боевых операциях на других участках спецоперации после завершения освобождения Курской области.
«Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», – заявил Картаполов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, сейчас военные КНДР завершили выполнение поставленных задач и теперь готовятся к новым.
Россия подтвердила участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области после ее завершения 26 апреля. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отметил их роль в операции. До этого российские власти официально не подтверждали информацию о присутствии военных КНДР в Курской области.
28 апреля Путин отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства указал, что подразделения Корейской народной армии принимали активное участие в разгроме украинских неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию. Эти действия соответствовали «букве и духу» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Россия и КНДР ратифицировали договор о стратегическом партнерстве в ноябре 2024 г. Согласно нему, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, не заключать с другими странами соглашений, противоречащим интересам одной из них, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.