Газета
Телеграм
/ Политика

Картаполов допустил использование военных из КНДР на новых участках фронта

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не стал исключать возможное участие северокорейских военнослужащих в боевых операциях на других участках спецоперации после завершения освобождения Курской области.

«Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», – заявил Картаполов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сейчас военные КНДР завершили выполнение поставленных задач и теперь готовятся к новым.

Россия подтвердила участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области после ее завершения 26 апреля. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отметил их роль в операции. До этого российские власти официально не подтверждали информацию о присутствии военных КНДР в Курской области.

28 апреля Путин отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства указал, что подразделения Корейской народной армии принимали активное участие в разгроме украинских неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию. Эти действия соответствовали «букве и духу» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Россия и КНДР ратифицировали договор о стратегическом партнерстве в ноябре 2024 г. Согласно нему, стороны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, не заключать с другими странами соглашений, противоречащим интересам одной из них, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных