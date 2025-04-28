Песков: Россия готова оказывает военную помощь КНДР

Песков: Россия готова оказывает военную помощь КНДРУчастие северокорейских солдат в курской операции показало эффективность договора Москвы и Пхеньяна
Россия готова оказывать военную помощь Северной Корее в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, у нас же действует наш договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались, при необходимости, оказывать незамедлительную помощь друг другу», – сказал он.
Представитель Кремля добавил, что участие северокорейских солдат в операции по освобождению Курской области «показало, насколько эффективно функционирует этот договор».