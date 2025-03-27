Замглавы МИДа рассказал о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях конференции Российского совета по международным делам.
24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пока не готовы сделать заявления с анонсом визита Ким Чен Ына в Россию и о возможности его приезда на парад Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что у лидера КНДР есть приглашение посетить Россию с визитом. Его сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.
15 марта Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
О намерении прибыть в столицу России на празднование объявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других государств. 13 февраля Песков уточнял, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая президента США Дональда Трампа.