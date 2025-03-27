Замглавы МИДа рассказал о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пока не готовы сделать заявления с анонсом визита Ким Чен Ына в Россию и о возможности его приезда на парад Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что у лидера КНДР есть приглашение посетить Россию с визитом. Его сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.