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Песков не стал прогнозировать сроки визита Ким Чен Ына в Россию

Ведомости

В Кремле пока не готовы сделать заявления с анонсом визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и о возможности его приезда на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам», – уточнил Песков.

21 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. После встречи Шойгу рассказал журналистам, что передал председателю КНДР послание президента России Владимира Путина и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. Он также назвал переговоры с Ким Чен Ыном важными, полезными и нужными.

15 марта Кремль сообщил, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. О намерении прибыть в Москву на празднование заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-Песков говорил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая американского главу Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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