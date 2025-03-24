Песков не стал прогнозировать сроки визита Ким Чен Ына в Россию

15 марта Кремль сообщил, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. О намерении прибыть в Москву на празднование заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-Песков говорил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая американского главу Дональда Трампа.