Песков не стал прогнозировать сроки визита Ким Чен Ына в Россию
В Кремле пока не готовы сделать заявления с анонсом визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и о возможности его приезда на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам», – уточнил Песков.
21 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. После встречи Шойгу рассказал журналистам, что передал председателю КНДР послание президента России Владимира Путина и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. Он также назвал переговоры с Ким Чен Ыном важными, полезными и нужными.
15 марта Кремль сообщил, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. О намерении прибыть в Москву на празднование заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-Песков говорил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая американского главу Дональда Трампа.