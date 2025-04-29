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Конгрессмен-демократ заявил о запуске процедуры импичмента Трампа

Ведомости

Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар инициирует процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом он объявил на своей странице в X.

«Я представил пункты по импичменту президенту Трампу. Когда Трамп игнорирует конституцию, конгресс и суды, он не борется за Америку», – написал он.

Согласно пунктам, представленным в качестве обоснования импичмента, Трамп является «тираном», препятствует правосудию и злоупотребляет властью, присваивает себе полномочия конгресса США, посягает на первую поправку к конституции США о свободе слова и др.

Импичмент Трампу предлагал член палаты представителей от штата Техас демократ Эл Грин – в феврале и апреле 2025 г. Основанием для выдвижения Грин назвал «подлые предложения и подлые деяния», отдельно госслужащий отметил действия президента в отношении Газы.

Попытка импичмента Трампу предпринималась в 2019 г. Тогда палата представителей, контролируемая демократами, объявила республиканцу импичмент после публикации подробностей его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дальше процедура импичмента не прошла.

Уточнялось, что Трамп пытался получить от Зеленского доказательства предполагаемой причастности семьи Джо Байдена, который тогда баллотировался в президенты, к коррупционным схемам на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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