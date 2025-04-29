Конгрессмен-демократ заявил о запуске процедуры импичмента Трампа
Член палаты представителей США от демократической партии Шри Танедар инициирует процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом он объявил на своей странице в X.
«Я представил пункты по импичменту президенту Трампу. Когда Трамп игнорирует конституцию, конгресс и суды, он не борется за Америку», – написал он.
Согласно пунктам, представленным в качестве обоснования импичмента, Трамп является «тираном», препятствует правосудию и злоупотребляет властью, присваивает себе полномочия конгресса США, посягает на первую поправку к конституции США о свободе слова и др.
Импичмент Трампу предлагал член палаты представителей от штата Техас демократ Эл Грин – в феврале и апреле 2025 г. Основанием для выдвижения Грин назвал «подлые предложения и подлые деяния», отдельно госслужащий отметил действия президента в отношении Газы.
Попытка импичмента Трампу предпринималась в 2019 г. Тогда палата представителей, контролируемая демократами, объявила республиканцу импичмент после публикации подробностей его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дальше процедура импичмента не прошла.
Уточнялось, что Трамп пытался получить от Зеленского доказательства предполагаемой причастности семьи Джо Байдена, который тогда баллотировался в президенты, к коррупционным схемам на Украине.