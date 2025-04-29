Медведев призвал извлечь уроки из 1000-летней истории России

По его словам, на протяжении тысячелетней истории страна сталкивалась с множеством тяжелых испытаний, которые преодолела с достоинством. Сегодня особенно важно обеспечить безопасное и стабильное будущее для России и ее граждан, подчеркнул Медведев, отметив, что это возможно лишь при условии четкого понимания реальных угроз и отказа от обманчивых иллюзий.