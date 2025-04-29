Медведев призвал извлечь уроки из 1000-летней истории России
России необходимо извлечь уроки из прошлых ошибок и разрушить ложные представления о международных партнерах. Только так можно определить настоящих союзников и не попадаться на провокации тех, кто прикрывается дружелюбием, скрывая свои истинные цели. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
По его словам, на протяжении тысячелетней истории страна сталкивалась с множеством тяжелых испытаний, которые преодолела с достоинством. Сегодня особенно важно обеспечить безопасное и стабильное будущее для России и ее граждан, подчеркнул Медведев, отметив, что это возможно лишь при условии четкого понимания реальных угроз и отказа от обманчивых иллюзий.
28 апреля также проходили лекции в рамках марафона «Знание. Первые», на которых выступили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минфина Антон Силуанов и министр транспорта Роман Старовойт. На лекции пригласили школьников и студентов из разных регионов.