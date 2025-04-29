Мишустин и министры рассказали детям о роли чиновников и ученых в великой Победе

Основная нагрузка на транспортную систему во время ВОВ приходилась на железные дороги – с их помощью реализовывалось около 80% всего грузооборота СССР, рассказал школьникам и студентам Старовойт. В июле – ноябре 1941 г. железнодорожным транспортом на восток страны, за Урал, было перевезено около 2500 заводов и фабрик, приводились данные в презентации министра. Силами морского транспорта за период ВОВ было доставлено 10 млн т импортных и экспортных грузов, а с помощью речных судов эвакуировано 2,5 млн человек из Москвы, Ленинграда, Сталинграда и других городов, говорилось там.