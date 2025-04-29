Мишустин и министры рассказали детям о роли чиновников и ученых в великой Победе

Мишустин и министры рассказали детям о роли чиновников и ученых в великой ПобедеВклад финансистов в победу объяснил глава Минфина, а сотрудников системы транспорта – руководитель Минтранса
Разработки ученых периода Великой Отечественной войны (ВОВ) дали СССР импульс развития «на десятилетия вперед», заявил 28 апреля премьер-министр Михаил Мишустин во время своей лекции на марафоне «Знание. Первые» для школьников и студентов. Сейчас же в России ускорился выпуск разработок, которые нужны для проведения спецоперации на Украине, добавил он. Со своими лекциями на марафоне также вступили глава Минфина Антон Силуанов и министр транспорта Роман Старовойт.
На просветительскую лекцию, которая прошла в Музее Победы на Поклонной горе, пригласили школьников и студентов Москвы, а также других регионов. Присутствовали в том числе обучающиеся из Донецкой и Луганской народных республик.
Академия наук СССР приняла решение о мобилизации всего имеющегося научного потенциала для нужд фронта на второй день с начала ВОВ, напомнил Мишустин. Ключевыми отраслями в тот период стали в том числе производство сплавов, а также строительство новых ракет и самолетов, добавил он. Так, во время ВОВ начали применять композитные и алюминиевые сплавы, которые снизили вес и увеличили прочность самолетов вместе с их маневренностью и грузоподъемностью.
Отдельно министр выделил и развитие атомной энергетики в период войны, благодаря которому каждый пятый киловатт-час (т. е. 20%) электроэнергии в РФ производится на атомных станциях.
Во время войны ученым СССР также пришлось разрабатывать «антибиотики с нуля», заявил Мишустин. Британский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин (первый обнаруженный антибиотик) еще в 1928 г., однако «зарубежные коллеги не спешили делиться своими достижениями», сказал премьер. Использование пенициллина-крустозина, разработанного советским микробиологом Зинаидой Ермольевой, помогло снизить «на 80%» смертность от ран и инфекций в Красной армии, добавил премьер.
Одним из результатов победы в ВОВ стало создание Организации Объединенных Наций (ООН), напомнил Мишустин. ООН взяла на себя задачи по сохранению мира, с которыми не справилась ее предшественница – Лига Наций, добавил он. И все же за 80 лет существования ООН «в мире накопилось немало противоречий», продолжил министр. Помимо геополитических конфликтов началась и гонка за технологическое лидерство между странами, объяснил он детям.
«Деньги – это нерв войны» – с такой цитаты римского философа Марка Туллия Цицерона начал свое выступление Силуанов. По его словам, советские финансисты ковали победу в ВОВ своим профессиональным трудом.
Главными принципами финансового управления государства в годы ВОВ стала мобилизация ресурсов, приоритизация денежных трат и сбалансированность бюджета. Министр отметил, что в период ВОВ общая сумма налоговых поступлений и добровольных взносов граждан составила 27 млрд руб. – около 26% доходов госбюджета.
Советские граждане во время войны добровольно отдавали свои сбережения на нужды фронта в Фонд обороны и Фонд Красной армии, продолжил Силуанов. Суммарно граждане передали туда в 1941–1945 гг. около 16 млрд руб., а еще примерно 131 кг золота и 9500 кг серебра. На эти средства было построено 2500 боевых самолетов, 12 000 танков, восемь подводных лодок и 16 военных катеров, отметил министр.
Основная нагрузка на транспортную систему во время ВОВ приходилась на железные дороги – с их помощью реализовывалось около 80% всего грузооборота СССР, рассказал школьникам и студентам Старовойт. В июле – ноябре 1941 г. железнодорожным транспортом на восток страны, за Урал, было перевезено около 2500 заводов и фабрик, приводились данные в презентации министра. Силами морского транспорта за период ВОВ было доставлено 10 млн т импортных и экспортных грузов, а с помощью речных судов эвакуировано 2,5 млн человек из Москвы, Ленинграда, Сталинграда и других городов, говорилось там.
Премьер и министры вспомнили в своих лекциях и о народных героях ВОВ. Например, Старовойт поведал детям о Максиме Твердохлебе, «которого еще называли блокадным Дедом Морозом» за то, что он 31 декабря 1941 г. под обстрелом доставил детям Ленинграда машину мандаринов. Силуанов поделился воспоминаниями своих родственников, заставших войну. Мишустин же заявил, что главным героем ВОВ является «весь народ» СССР.