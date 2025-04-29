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В Кремле не исключили награждения отличившихся в спецоперации военных КНДР

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, планирует ли президент РФ Владимир Путин наградить северокорейских военных, отличившихся в Курской области. Одновременно представитель Кремля не исключил такой возможности.

Пескова также спросили о дальнейшем участии военнослужащих КНДР в спецоперации.

«Что касается военных заданий – [за] это [отвечает] Министерство обороны, мы это традиционно не комментируем», – уточнил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ призвал уточнить у оборонного ведомства вопрос возможного участия военнослужащих КНДР в параде Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.

26 апреля Россия подтвердила участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области после ее завершения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе Путину отметил их роль в операции. До этого российское руководство официально не подтверждало данные о присутствии военных КНДР в регионе.

Путин отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности северокорейских военнослужащих, которые приняли участие в освобождении Курской области. Президент рассказал, что подразделения Корейской народной армии активно участвовали в разгроме украинских сил, вторгшихся на территорию РФ. Их действия соответствовали «букве и духу» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Глава государства выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, руководству и народу Северной Кореи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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