В Кремле не исключили награждения отличившихся в спецоперации военных КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, планирует ли президент РФ Владимир Путин наградить северокорейских военных, отличившихся в Курской области. Одновременно представитель Кремля не исключил такой возможности.
Пескова также спросили о дальнейшем участии военнослужащих КНДР в спецоперации.
«Что касается военных заданий – [за] это [отвечает] Министерство обороны, мы это традиционно не комментируем», – уточнил он.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ призвал уточнить у оборонного ведомства вопрос возможного участия военнослужащих КНДР в параде Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
26 апреля Россия подтвердила участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области после ее завершения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе Путину отметил их роль в операции. До этого российское руководство официально не подтверждало данные о присутствии военных КНДР в регионе.
Путин отметил героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности северокорейских военнослужащих, которые приняли участие в освобождении Курской области. Президент рассказал, что подразделения Корейской народной армии активно участвовали в разгроме украинских сил, вторгшихся на территорию РФ. Их действия соответствовали «букве и духу» Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Глава государства выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, руководству и народу Северной Кореи.