В Кремле не исключили награждения отличившихся в спецоперации военных КНДР

26 апреля Россия подтвердила участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области после ее завершения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в своем докладе Путину отметил их роль в операции. До этого российское руководство официально не подтверждало данные о присутствии военных КНДР в регионе.