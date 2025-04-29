Медведев: в России скоро появится праздник, посвященный победе в спецоперации

В начале своей лекции зампред Совбеза подчеркнул, что России необходимо извлечь уроки из прошлых ошибок и разрушить ложные представления о международных партнерах. На протяжении тысячелетней истории страна сталкивалась с множеством тяжелых испытаний, которые преодолела с достоинством, сказал он.