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Медведев: в России скоро появится праздник, посвященный победе в спецоперации

Ведомости

В России в будущем появится праздник, посвященный победе в спецоперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям», – сказал Медведев.

В начале своей лекции зампред Совбеза подчеркнул, что России необходимо извлечь уроки из прошлых ошибок и разрушить ложные представления о международных партнерах. На протяжении тысячелетней истории страна сталкивалась с множеством тяжелых испытаний, которые преодолела с достоинством, сказал он.

28 апреля также проходили лекции в рамках марафона «Знание. Первые». В Музее Победы на Поклонной горе выступили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минфина Антон Силуанов и министр транспорта Роман Старовойт. На лекции пригласили школьников и студентов из разных регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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