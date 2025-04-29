Медведев: в России скоро появится праздник, посвященный победе в спецоперации
В России в будущем появится праздник, посвященный победе в спецоперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
«Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям», – сказал Медведев.
В начале своей лекции зампред Совбеза подчеркнул, что России необходимо извлечь уроки из прошлых ошибок и разрушить ложные представления о международных партнерах. На протяжении тысячелетней истории страна сталкивалась с множеством тяжелых испытаний, которые преодолела с достоинством, сказал он.
28 апреля также проходили лекции в рамках марафона «Знание. Первые». В Музее Победы на Поклонной горе выступили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минфина Антон Силуанов и министр транспорта Роман Старовойт. На лекции пригласили школьников и студентов из разных регионов.