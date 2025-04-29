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Президент Финляндии допустил территориальные уступки со стороны Украины

Ведомости

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете The New York Times допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины, которые будут «отражать ситуацию на поле боя».

«Он признал, что [Украине] придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя», – пишет издание.

При этом Стубб подчеркнул, что Финляндия не признает такие территории российскими.

Глава финского государства также рассказал о двух предложенных планах мирного урегулирования: один из них представлен США, второй – Украиной и Европой. По словам Стубба, Россия отклонила европейский вариант. Он считает, что эти два предложения необходимо объединить для достижения соглашения «прямо сейчас».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Кремль выразил надежду, что Киев поддержит эту гуманитарную инициативу. Однако в случае отказа или попыток нарушить режим прекращения огня Россия пообещала дать «адекватный и эффективный ответ». В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Москвы. 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Киева давать прямой ответ по поводу перемирия на 9 Мая «манипуляцией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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