Президент Финляндии допустил территориальные уступки со стороны Украины

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Кремль выразил надежду, что Киев поддержит эту гуманитарную инициативу. Однако в случае отказа или попыток нарушить режим прекращения огня Россия пообещала дать «адекватный и эффективный ответ». В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Москвы. 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Киева давать прямой ответ по поводу перемирия на 9 Мая «манипуляцией».