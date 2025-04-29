Президент Финляндии допустил территориальные уступки со стороны Украины
Президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете The New York Times допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины, которые будут «отражать ситуацию на поле боя».
«Он признал, что [Украине] придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя», – пишет издание.
При этом Стубб подчеркнул, что Финляндия не признает такие территории российскими.
Глава финского государства также рассказал о двух предложенных планах мирного урегулирования: один из них представлен США, второй – Украиной и Европой. По словам Стубба, Россия отклонила европейский вариант. Он считает, что эти два предложения необходимо объединить для достижения соглашения «прямо сейчас».
28 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Кремль выразил надежду, что Киев поддержит эту гуманитарную инициативу. Однако в случае отказа или попыток нарушить режим прекращения огня Россия пообещала дать «адекватный и эффективный ответ». В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Москвы. 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Киева давать прямой ответ по поводу перемирия на 9 Мая «манипуляцией».