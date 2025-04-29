Лавров: Россия не будет развивать отношения с США в ущерб своим партнерам

Москва и Вашингтон начали проводить первые за несколько лет встречи после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Первые контакты произошли в феврале – тогда президенты РФ и США провели телефонный разговор. В том же месяце состоялись две встречи российской и американской делегаций.