Лавров: Россия не будет развивать отношения с США в ущерб своим партнерам
Россия продолжит развивать отношения с США, но не в ущерб остальным своим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.
«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», – сказал он.
Москва и Вашингтон начали проводить первые за несколько лет встречи после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Первые контакты произошли в феврале – тогда президенты РФ и США провели телефонный разговор. В том же месяце состоялись две встречи российской и американской делегаций.
Помимо этого в Россию регулярно приезжает спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Последний, четвертый визит чиновника состоялся 25 апреля, тогда он встретился с Путиным.
28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения. Он отметил, что, несмотря на успехи в переговорах, существуют и еще неразрешенные вопросы – в частности, решение первопричин украинского конфликта.