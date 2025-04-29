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Лавров: Россия не будет развивать отношения с США в ущерб своим партнерам

Ведомости

Россия продолжит развивать отношения с США, но не в ущерб остальным своим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», – сказал он.

Москва и Вашингтон начали проводить первые за несколько лет встречи после вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе. Первые контакты произошли в феврале – тогда президенты РФ и США провели телефонный разговор. В том же месяце состоялись две встречи российской и американской делегаций.

Помимо этого в Россию регулярно приезжает спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Последний, четвертый визит чиновника состоялся 25 апреля, тогда он встретился с Путиным.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что РФ и США удалось разблокировать двусторонние отношения. Он отметил, что, несмотря на успехи в переговорах, существуют и еще неразрешенные вопросы – в частности, решение первопричин украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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