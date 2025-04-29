В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах
В США были арестованы двое граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 г. Об этом сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм в социальной сети X.
Она добавила, что аресты произвели в сотрудничестве с департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск.
«При президенте [США] Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – заключила Ноэм.
В ноябре 2024 г. в США прошли президентские выборы. Тогда победу одержал Трамп – кандидат от Республиканской партии. Сам процесс проходил по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получали голоса выборщиков, а для победы необходимо было набрать 270 голосов из 538. Трампу удалось одержать верх на голосовании как минимум в четырех «колеблющихся» штатах из семи, где шансы кандидатов оценивались как примерно равные.