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В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах

Ведомости

В США были арестованы двое граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 г. Об этом сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм в социальной сети X.

Она добавила, что аресты произвели в сотрудничестве с департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск.

«При президенте [США] Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – заключила Ноэм.

В ноябре 2024 г. в США прошли президентские выборы. Тогда победу одержал Трамп – кандидат от Республиканской партии. Сам процесс проходил по двухступенчатой системе, в которой кандидаты получали голоса выборщиков, а для победы необходимо было набрать 270 голосов из 538. Трампу удалось одержать верх на голосовании как минимум в четырех «колеблющихся» штатах из семи, где шансы кандидатов оценивались как примерно равные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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