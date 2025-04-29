Рубио назвал условие отказа США от усилий по урегулированию конфликта на Украине

«Сейчас наступил момент, когда обе стороны должны представить конкретные предложения по завершению этого конфликта, – сказала Брюс, ссылаясь на заявление Рубио. – Дальнейшие действия теперь зависят от президента. Если прогресса не будет, мы отойдем от роли посредников в этом процессе».