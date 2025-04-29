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Рубио назвал условие отказа США от усилий по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса по урегулированию ситуации на Украине, США прекратят выполнять посредническую роль в этом процессе, сообщила представитель госдепартамента Тэмми Брюс во время пресс-брифинга.

«Сейчас наступил момент, когда обе стороны должны представить конкретные предложения по завершению этого конфликта, – сказала Брюс, ссылаясь на заявление Рубио. – Дальнейшие действия теперь зависят от президента. Если прогресса не будет, мы отойдем от роли посредников в этом процессе».

Брюс также заявила, что Вашингтон обеспокоен участием северокорейских военных в конфликте на Украине.

«Военное присутствие Северной Кореи в России и любая поддержка, предоставляемая Российской Федерацией КНДР в обмен, должны быть прекращены», – сказала она.

Москва подтвердила участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области только после завершения операции 26 апреля. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту отметил роль северокорейских военнослужащих в операции.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кремль подчеркивал, что таким образом Россия заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. 29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хотя сложности с легитимностью украинских властей сохраняются, интересы мирного урегулирования «превыше всего».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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