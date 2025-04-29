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Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну Кристине Орбакайте

Ведомости

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис запретил въезд в страну певице Кристине Орбакайте и сербскому музыканту Горану Бреговичу по требованию службы госбезопасности страны (VDD). Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Министр пояснил такое решение тем, что музыканты открыто поддерживали российскую сторону в рамках конфликта на Украине, а также проводили выступления в Крыму. 

Оба музыканта этим летом запланировали концерты в Латвии. Они будут отменены. По мнению VDD, появление в Латвии Орбакайте и Бреговича «не соответствуют интересам национальной безопасности» страны, поскольку это «может способствовать межэтнической напряженности».

В 2024 г. Латвия запретила въезд в страну дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, а также комику Валерию Пономаренко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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