Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну Кристине Орбакайте
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис запретил въезд в страну певице Кристине Орбакайте и сербскому музыканту Горану Бреговичу по требованию службы госбезопасности страны (VDD). Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.
Министр пояснил такое решение тем, что музыканты открыто поддерживали российскую сторону в рамках конфликта на Украине, а также проводили выступления в Крыму.
Оба музыканта этим летом запланировали концерты в Латвии. Они будут отменены. По мнению VDD, появление в Латвии Орбакайте и Бреговича «не соответствуют интересам национальной безопасности» страны, поскольку это «может способствовать межэтнической напряженности».
В 2024 г. Латвия запретила въезд в страну дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, а также комику Валерию Пономаренко.