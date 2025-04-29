Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну Кристине Орбакайте

Оба музыканта этим летом запланировали концерты в Латвии. Они будут отменены. По мнению VDD, появление в Латвии Орбакайте и Бреговича «не соответствуют интересам национальной безопасности» страны, поскольку это «может способствовать межэтнической напряженности».