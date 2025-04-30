Путин призвал отстаивать правду об итогах Второй мировой войны
Россия сталкивается с серьезными вызовами, связанными с фальсификациями итогов Второй мировой войны и принижением роли Советского Союза в достижении Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам III Международного антифашистского конгресса.
«Важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», – подчеркнул Путин.
Глава государства призвал противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий.
29 апреля Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти. По его мнению, главной задачей комиссии должна стать консолидация граждан, общественных и политических сил вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне и подвигах советского народа. В ее работу должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки России и Белоруссии.
В декабре 2024 г. Путин на заседании Госсовета объявил 2025 г. Годом защитника Отечества. В этом году будет отмечаться 80-летие Победы во Второй мировой войне. В преддверии годовщины Победы в России будет проведено более 170 мероприятий. В том числе, в программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют.