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Путин призвал отстаивать правду об итогах Второй мировой войны

Ведомости

Россия сталкивается с серьезными вызовами, связанными с фальсификациями итогов Второй мировой войны и принижением роли Советского Союза в достижении Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам III Международного антифашистского конгресса.

«Важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», – подчеркнул Путин.

Глава государства призвал противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий.

29 апреля Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти. По его мнению, главной задачей комиссии должна стать консолидация граждан, общественных и политических сил вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне и подвигах советского народа. В ее работу должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки России и Белоруссии.

В декабре 2024 г. Путин на заседании Госсовета объявил 2025 г. Годом защитника Отечества. В этом году будет отмечаться 80-летие Победы во Второй мировой войне. В преддверии годовщины Победы в России будет проведено более 170 мероприятий. В том числе, в программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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