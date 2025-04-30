Путин призвал отстаивать правду об итогах Второй мировой войны

В декабре 2024 г. Путин на заседании Госсовета объявил 2025 г. Годом защитника Отечества. В этом году будет отмечаться 80-летие Победы во Второй мировой войне. В преддверии годовщины Победы в России будет проведено более 170 мероприятий. В том числе, в программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют.