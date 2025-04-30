Песков указал на серьезные информационные войны, но победа «куется на поле боя»

Также в ходе выступления он отметил, что Россия не могла остаться в стороне от возрождения нацизма на Украине. По его словам, несмотря на победу советской армии в Великой Отечественной войне, корни нацизма остались «очень глубоки». Песков акцентировал внимание на том, что память о ней и Второй мировой войне со временем претерпевает изменения. Ее сложно поддерживать в том состоянии, в котором она должна находиться, но это наша обязанность.