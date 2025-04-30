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Песков указал на серьезные информационные войны, но победа «куется на поле боя»

Ведомости

Информационные войны сейчас могут быть серьезными и сокрушительными, но настоящая победа все равно куется на поле боя. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции на марафоне «Знание. Первые».

«И это делают наши герои, которые сражаются в спецоперации», – пояснил Песков.

Также в ходе выступления он отметил, что Россия не могла остаться в стороне от возрождения нацизма на Украине. По его словам, несмотря на победу советской армии в Великой Отечественной войне, корни нацизма остались «очень глубоки». Песков акцентировал внимание на том, что память о ней и Второй мировой войне со временем претерпевает изменения. Ее сложно поддерживать в том состоянии, в котором она должна находиться, но это наша обязанность.

Песков считает, что Россия является неотъемлемой частью Европы и всего мира, основанного на принципах взаимного уважения. По его мнению, ключевыми характеристиками мирового порядка, частью которого Россия остается сегодня и намерена оставаться в будущем, являются готовность стран учитывать интересы и «озабоченности» друг друга, а также стремление к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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