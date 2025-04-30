Песков указал на серьезные информационные войны, но победа «куется на поле боя»
Информационные войны сейчас могут быть серьезными и сокрушительными, но настоящая победа все равно куется на поле боя. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции на марафоне «Знание. Первые».
«И это делают наши герои, которые сражаются в спецоперации», – пояснил Песков.
Также в ходе выступления он отметил, что Россия не могла остаться в стороне от возрождения нацизма на Украине. По его словам, несмотря на победу советской армии в Великой Отечественной войне, корни нацизма остались «очень глубоки». Песков акцентировал внимание на том, что память о ней и Второй мировой войне со временем претерпевает изменения. Ее сложно поддерживать в том состоянии, в котором она должна находиться, но это наша обязанность.
Песков считает, что Россия является неотъемлемой частью Европы и всего мира, основанного на принципах взаимного уважения. По его мнению, ключевыми характеристиками мирового порядка, частью которого Россия остается сегодня и намерена оставаться в будущем, являются готовность стран учитывать интересы и «озабоченности» друг друга, а также стремление к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества.