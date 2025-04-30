Песков: Россия является частью мира, основанного на взаимоуважении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Россию неотъемлемой частью Европы и всего мира, который основан на взаимном уважении. Так он ответил на вопрос участника форума «Знание» о роли страны в мире через 10 лет.
«Я ее вижу такой же, как сейчас», – отметил Песков, отрицая «правила» как основу современной геополитической арены.
По его мнению, готовность стран мира учитывать желания, «озабоченности» друг друга и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество – главные характеристики мира, частью которого является Россия сейчас и будет через 10 лет.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля. На нем молодежь страны может пообщаться с бизнесменами, деятелями науки, спортсменами и государственными деятелями.