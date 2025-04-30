Кабмин выделит 1 млрд рублей на создание 13 образовательных кластеров

Мишустин поручил Министерству просвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи страны. Это позволит выполнить задачу, поставленную президентом, – подготовить к 2028 г. 1 млн специалистов, соответствующих запросам предприятий и экономики государства.