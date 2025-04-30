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Кабмин выделит 1 млрд рублей на создание 13 образовательных кластеров

Ведомости

Правительство России выделит 1 млрд руб. на создание 13 образовательных и производственных кластеров в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Средства будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Ингушетию и Еврейскую автономную область.

Премьер-министр Михаил Мишустин уверен, что в текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий.

«Чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия – потенциальных работодателей», – отметил премьер.

На данный момент в рамках проекта «Профессионалитет» на базе колледжей уже успешно функционируют 370 кластеров в большинстве регионов страны. В проекте участвуют более 2000 отраслевых компаний, чьи капиталовложения превысили 6 млрд руб.

Мишустин поручил Министерству просвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи страны. Это позволит выполнить задачу, поставленную президентом, – подготовить к 2028 г. 1 млн специалистов, соответствующих запросам предприятий и экономики государства.

30 апреля правительство также поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Поправки в случае их принятия вступят в силу с 1 сентября 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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