Кабмин выделит 1 млрд рублей на создание 13 образовательных кластеров
Правительство России выделит 1 млрд руб. на создание 13 образовательных и производственных кластеров в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Средства будут направлены в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также в Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Ингушетию и Еврейскую автономную область.
Премьер-министр Михаил Мишустин уверен, что в текущих условиях такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий.
«Чтобы там могли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия – потенциальных работодателей», – отметил премьер.
На данный момент в рамках проекта «Профессионалитет» на базе колледжей уже успешно функционируют 370 кластеров в большинстве регионов страны. В проекте участвуют более 2000 отраслевых компаний, чьи капиталовложения превысили 6 млрд руб.
Мишустин поручил Министерству просвещения активно развивать проект, чтобы в ближайшие годы подключить к нему все колледжи страны. Это позволит выполнить задачу, поставленную президентом, – подготовить к 2028 г. 1 млн специалистов, соответствующих запросам предприятий и экономики государства.
30 апреля правительство также поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Поправки в случае их принятия вступят в силу с 1 сентября 2026 г.