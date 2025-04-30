Путин: определить будущее России можно только с пониманием цены Победы в ВОВ
Правильно определить будущее России можно только понимая, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». Его слова передает ТАСС.
«Память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем», – сказал глава государства.
Путин прибыл в Музей Победы на Поклонной горе, чтобы встретиться с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Перед встречей гендиректор общества «Знание» Максим Древаль представил ему экспозицию об историческом наследии и актуальных проектах просветительской организации.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» российского общества «Знание» в этом году проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москве марафон проходит в Музее Победы.