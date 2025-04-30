Путин: определить будущее России можно только с пониманием цены Победы в ВОВ

«Память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем», – сказал глава государства.