Путин рассказал о воюющих на стороне России гражданах Франции
Ряд французов воюют в зоне спецоперации на стороне России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». Его слова передает ТАСС.
Он уточнил, что французы назвали свое подразделение «Нормандия-Неман». Президент подчеркнул, что на Западе были и есть люди, разделяющие российские принципы и ценности.
Ранее Путин сообщал, что духовные силы на Западе стремятся восстановить отношения с Россией. В качестве примера он упомянул папу римского Франциска, который умер 21 апреля на 89-м году жизни.
В ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании 28 апреля он заявил, что российская сторона не отказывается от контактов с западными парламентариями. Тогда он также отметил, что число друзей и единомышленников России в мире растет.