Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ Аль-Нахайяном в Кремле

Путин встречался с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заида Аль Нахайяном 21 октября 2024 г. Переговоры прошли в расширенном составе с участием других представителей власти от обеих стран. На сайте президента РФ говорилось, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, вопросы международной повестки дня.