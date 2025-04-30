Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ Аль-Нахайяном в Кремле
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном, передает Telegram-канал Кремля.
«Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые дружеские отношения», – поприветствовал Путин арабских коллег. Детали переговоров в сообщении Кремля не приводятся.
На встрече был также глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин встречался с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заида Аль Нахайяном 21 октября 2024 г. Переговоры прошли в расширенном составе с участием других представителей власти от обеих стран. На сайте президента РФ говорилось, что в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, вопросы международной повестки дня.