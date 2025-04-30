Келлог: подписание ресурсной сделки с Украиной задерживается из-за перевода
Подписание соглашения по редкоземельным металлам Украины задерживается из-за перевода документов на украинский язык. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.
«Пришлось переводить три разных документа, а не один. На самом деле было три документа, которые нужно было перевести и тщательно проработать. Что касается мелких деталей, они готовы подписать соглашение прямо сейчас, я знаю, что они готовы», – сказал он. Келлог заявил, что подпись могла быть поставлена сегодня около 14:30 по Вашингтону (21:30 мск).
ТАСС отмечает, что министр финансов США Скотт Бессент заявил о попытке Киева внести в сделку новые изменения.
27 апреля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что президент США Дональд Трамп «полон решимости» заключить сделку по полезным ископаемым. Сам Трамп 25 апреля заявил, что соглашение с Киевом по редкоземельным металлам должно быть подписано «немедленно».
Соглашение о редкоземельных металлах Украины должно было быть подписано еще в конце февраля, но было отложено из-за перепалки президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.