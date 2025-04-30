Келлог: подписание ресурсной сделки с Украиной задерживается из-за перевода

«Пришлось переводить три разных документа, а не один. На самом деле было три документа, которые нужно было перевести и тщательно проработать. Что касается мелких деталей, они готовы подписать соглашение прямо сейчас, я знаю, что они готовы», – сказал он. Келлог заявил, что подпись могла быть поставлена сегодня около 14:30 по Вашингтону (21:30 мск).