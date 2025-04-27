Уолтц: Трамп настроен заключить сделку с Киевом по полезным ископаемым
Вашингтон и Киев вскоре должны заключить сделку по полезным ископаемым, президент США Дональд Трамп «полон решимости» сделать это, заявил Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента», – сказал он (цитата по ТАСС).
Трамп 25 апреля заявил, что соглашение с Киевом по редкоземельным металлам должно быть подписано «немедленно». Он указал, что окончательные документы все еще не подписала украинская сторона, а процесс «задерживается как минимум на три недели». До этого президент США говорил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля.
Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале, когда визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Пока стороны подписали только меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых.