Уолтц: Трамп настроен заключить сделку с Киевом по полезным ископаемым

Трамп 25 апреля заявил, что соглашение с Киевом по редкоземельным металлам должно быть подписано «немедленно». Он указал, что окончательные документы все еще не подписала украинская сторона, а процесс «задерживается как минимум на три недели». До этого президент США говорил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля.