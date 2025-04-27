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Уолтц: Трамп настроен заключить сделку с Киевом по полезным ископаемым

Ведомости

Вашингтон и Киев вскоре должны заключить сделку по полезным ископаемым, президент США Дональд Трамп «полон решимости» сделать это, заявил Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента», – сказал он (цитата по ТАСС).

Трамп 25 апреля заявил, что соглашение с Киевом по редкоземельным металлам должно быть подписано «немедленно». Он указал, что окончательные документы все еще не подписала украинская сторона, а процесс «задерживается как минимум на три недели». До этого президент США говорил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля.

Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале, когда визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Пока стороны подписали только меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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