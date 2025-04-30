Киев и ЕС согласились на 22 условия США по урегулированию конфликта на Украине

23 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Позже встреча была отложена ведущими дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.



В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв переговоров: сторонам, вероятно, не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.