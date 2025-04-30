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Киев и ЕС согласились на 22 условия США по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Американская сторона после переговоров, прошедших в Лондоне, получила согласие от украинских и европейских представителей на 22 пункта, касающихся возможного разрешения конфликта на территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

По его словам, диалог в столице Великобритании позволил достичь взаимопонимания по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг. Стороны выразили готовность к перемирию продолжительностью не менее 30 дней, которое, по мнению Келлога, может стать основой для устойчивой мирной инициативы.

«Такая пауза – это не только возможность для политического диалога, но и способ остановить гибель людей. Именно этого добивается президент Трамп», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

23 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Позже встреча была отложена ведущими дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв переговоров: сторонам, вероятно, не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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