Киев и ЕС согласились на 22 условия США по урегулированию конфликта на Украине
Американская сторона после переговоров, прошедших в Лондоне, получила согласие от украинских и европейских представителей на 22 пункта, касающихся возможного разрешения конфликта на территории Украины. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
По его словам, диалог в столице Великобритании позволил достичь взаимопонимания по ключевым параметрам, включая прекращение огня как первоочередной шаг. Стороны выразили готовность к перемирию продолжительностью не менее 30 дней, которое, по мнению Келлога, может стать основой для устойчивой мирной инициативы.
«Такая пауза – это не только возможность для политического диалога, но и способ остановить гибель людей. Именно этого добивается президент Трамп», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
23 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не приедет на встречу по Украине в Лондоне. О его решении стало известно после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен признавать контроль Москвы над Крымом. Позже встреча была отложена ведущими дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Вместо этого состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти стран.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал срыв переговоров: сторонам, вероятно, не удалось достичь согласия по некоторым вопросам.