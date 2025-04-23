Песков назвал возможную причину срыва встречи по Украине в Лондоне
Переговоры по Украине в Лондоне с участием представителей США и Европы были сорваны, потому что сторонам, вероятно, не удалось достичь согласия по некоторым вопросам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединенных Штатов, посланцев с Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. И поэтому эта встреча сейчас не состоялась», – сказал Песков.
Он добавил, что Россия продолжает контакты с США, но взаимодействия с европейцами и украинцами по вопросу урегулирования конфликта у Кремля нет.
23 апреля МИД Великобритании подтвердил, что переговоры по Украине, которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне министров иностранных дел, отложены. Согласно заявлению, переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ.
По данным The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что именно такое предложение в числе прочих выдвинул Вашингтон на предыдущей встрече с представителями Украины и Европы 17 апреля в Париже.