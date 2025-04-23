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/ Политика

Песков назвал возможную причину срыва встречи по Украине в Лондоне

Ведомости

Переговоры по Украине в Лондоне с участием представителей США и Европы были сорваны, потому что сторонам, вероятно, не удалось достичь согласия по некоторым вопросам. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединенных Штатов, посланцев с Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам. И поэтому эта встреча сейчас не состоялась», – сказал Песков.

Он добавил, что Россия продолжает контакты с США, но взаимодействия с европейцами и украинцами по вопросу урегулирования конфликта у Кремля нет.

23 апреля МИД Великобритании подтвердил, что переговоры по Украине, которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне министров иностранных дел, отложены. Согласно заявлению, переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ.

По данным The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что именно такое предложение в числе прочих выдвинул Вашингтон на предыдущей встрече с представителями Украины и Европы 17 апреля в Париже.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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