Песков назвал возможную причину срыва встречи по Украине в Лондоне

По данным The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет признавать контроль Москвы над Крымом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что именно такое предложение в числе прочих выдвинул Вашингтон на предыдущей встрече с представителями Украины и Европы 17 апреля в Париже.