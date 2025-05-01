Газета
Телеграм
/ Политика

NYP: в США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном

Ведомости

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф стал объектом критики в американской администрации из-за своего подхода к переговорам с Россией и Ираном, сообщает The New York Post.

Уиткофф, который стал фактическим личным послом Трампа при президенте России Владимире Путине в дополнение к должности представителя на Ближнем Востоке, принимает участие в встречах на высшем уровне в одиночку и, как сообщается, даже иногда прибегает к помощи кремлевских переводчиков, что противоречит давним дипломатическим традициям, сообщили The New York Postt несколько источников.

Издание обращает внимание, что в последний раз Уиткофф  прибыл к российскому лидеру как к старому другу – без обычной свиты советников, экспертов и военных, которые обычно сопровождают американских чиновников на переговорах. Сам Путин не присутствовал на встрече лично, вместо него были его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

В качестве специального посланника на Ближнем Востоке Уиткофф пытался договориться о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и «Хамас», а также о пересмотре соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вначале он помог добиться двухмесячного перемирия в боевых действиях, которое вступило в силу за день до инаугурации Трампа. Но его попытка продлить режим прекращения огня провалилась.

25 апреля Путин и Уиткофф провели переговоры в Кремле. Это был четвертый визит американского спецпосланника в Россию за последние три месяца и третья встреча с российским главой. Беседа продлилась около трех часов. Как уточнял Ушаков, на переговорах стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что визит спецпосланника президента США относится к «челночной дипломатии», так как он передает послания от Трампа и ответные сообщения от Путина. В частности, в беседе с Уиткоффом российский глава подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом без предварительных условий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных