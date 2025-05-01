NYP: в США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном

В качестве специального посланника на Ближнем Востоке Уиткофф пытался договориться о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и «Хамас», а также о пересмотре соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вначале он помог добиться двухмесячного перемирия в боевых действиях, которое вступило в силу за день до инаугурации Трампа. Но его попытка продлить режим прекращения огня провалилась.