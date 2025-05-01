NYP: в США разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном
Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф стал объектом критики в американской администрации из-за своего подхода к переговорам с Россией и Ираном, сообщает The New York Post.
Уиткофф, который стал фактическим личным послом Трампа при президенте России Владимире Путине в дополнение к должности представителя на Ближнем Востоке, принимает участие в встречах на высшем уровне в одиночку и, как сообщается, даже иногда прибегает к помощи кремлевских переводчиков, что противоречит давним дипломатическим традициям, сообщили The New York Postt несколько источников.
Издание обращает внимание, что в последний раз Уиткофф прибыл к российскому лидеру как к старому другу – без обычной свиты советников, экспертов и военных, которые обычно сопровождают американских чиновников на переговорах. Сам Путин не присутствовал на встрече лично, вместо него были его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.
В качестве специального посланника на Ближнем Востоке Уиткофф пытался договориться о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и «Хамас», а также о пересмотре соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вначале он помог добиться двухмесячного перемирия в боевых действиях, которое вступило в силу за день до инаугурации Трампа. Но его попытка продлить режим прекращения огня провалилась.
25 апреля Путин и Уиткофф провели переговоры в Кремле. Это был четвертый визит американского спецпосланника в Россию за последние три месяца и третья встреча с российским главой. Беседа продлилась около трех часов. Как уточнял Ушаков, на переговорах стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что визит спецпосланника президента США относится к «челночной дипломатии», так как он передает послания от Трампа и ответные сообщения от Путина. В частности, в беседе с Уиткоффом российский глава подтвердил готовность Москвы к возобновлению переговоров с Киевом без предварительных условий.