Kyiv Post: Трамп одобрил поставку оружия Украине на $50 млн

В начале марта стало известно, что президент Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд и стало результатом серии встреч президента США в Белом доме с его главными помощниками по национальной безопасности, писала NYT со ссылкой на официальные лица. Они заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не убедится, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией». В апреле главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подтвердил сокращение военной помощи Киеву со стороны США.