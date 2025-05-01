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Kyiv Post: Трамп одобрил поставку оружия Украине на $50 млн

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа частично сняла паузу в оказании военной помощи Украине, одобрен экспорт оружия на $50 млн, пишет Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники.

Администрация Трампа, как узнала газета, 30 апреля сообщила конгрессу США о своем намерении «дать зеленый свет экспорту оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму $50 млн или более». Это стало первым подобным решением с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, отмечает издание.

«Этот шаг также был предпринят всего через несколько недель после того, как президент Владимир Зеленский объявил о намерении своей страны закупить у США системы ПВО и оружие на сумму $30-50 млрд в качестве будущих гарантий безопасности», – говорится в статье.

В начале марта стало известно, что президент Трамп дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд и стало результатом серии встреч президента США в Белом доме с его главными помощниками по национальной безопасности, писала NYT со ссылкой на официальные лица. Они заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не убедится, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией». В апреле главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подтвердил сокращение военной помощи Киеву со стороны США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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